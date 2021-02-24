SON DAKİKA | Hava durumu raporunda duyuruldu! İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak...

Son dakika… Meteoroloji'nin günlük olarak yayımladığı hava durumu raporuna göre; bugün İstanbul dahil birçok il aralıklı yağmurun etkisinde kalacak. Sıcaklıklarda geçtiğimiz güne oranla bir düşüş hali söz konusu olsa da önemli bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor. Kar yağışının ise Ardahan çevreleri ve Artvin'de ise etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLACAK!
Hava durumu raporuna göre; Kuzey kesimlerde sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşüş yaşaması beklenirken öte yandan güney bölgelerinde ise 2-4 derece aralığında bir artış yaşanacak. Ülkenin diğer kesimlerinde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmezken İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ UYARISI: Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu, yarın parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 15°C
Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu
İSTANBUL 2°C, 9°C
Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 3°C, 13°C
Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu
KOCAELİ 2°C, 11°C
Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı