SON DAKİKA | Hava durumu raporunda duyuruldu! İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak...

Son dakika… Meteoroloji'nin günlük olarak yayımladığı hava durumu raporuna göre; bugün İstanbul dahil birçok il aralıklı yağmurun etkisinde kalacak. Sıcaklıklarda geçtiğimiz güne oranla bir düşüş hali söz konusu olsa da önemli bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor. Kar yağışının ise Ardahan çevreleri ve Artvin'de ise etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLACAK!

Hava durumu raporuna göre; Kuzey kesimlerde sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşüş yaşaması beklenirken öte yandan güney bölgelerinde ise 2-4 derece aralığında bir artış yaşanacak. Ülkenin diğer kesimlerinde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmezken İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.