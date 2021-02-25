Son dakika: Her satırı dehşet! Üniversite öğrencisine sevgili tuzağı... Kaçırıp toplu tecavüz edip, işkence yaptılar

KIZ ARKADAŞINI GASP ETTİ



Kız arkadaşına öfkelenen genç adam R.D.'yi bir arkadaşı ile beklemeye başladı. Genç kız arkadaşından aldığı 4 bin lira ile birlikte bankaya gittiği sırada erkek arkadaşı I.M., yanında gelen arkadaşı O.M., ile birlikte gasp ederek üzerinde bulunan para ve telefonu alarak kayıplara karıştı. Mağdur genç kız karakola giderek kendisini darp ederek gasp eden erkek arkadaşı ve yanında getirdiği kişiden şikayetçi oldu.