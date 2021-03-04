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ve ’te göçmen organizatörlerine eş zamanlı operasyon

Yurda kaçak olarak giriş yapan göçmenleri farklı illere para karşılığında götürdüğü tespit edilen 7 organizatör düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 4.3.2021 09:15 ABONE OL
Adana ve Gaziantep’te göçmen organizatörlerine eş zamanlı operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 5 aylık takip neticesinde yasadışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin organizatörlerce para karşılığında farklı illere götürüldüklerini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibi tamamlayan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Adana ve Gaziantep'te eş zamanlı yapılan baskında 225 düzensiz göçmen yakalanıp il göç idaresine teslim edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 organizatör ise Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

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Adana ve Gaziantep’te göçmen organizatörlerine eş zamanlı operasyon
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