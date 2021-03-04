Adana ve Gaziantep’te göçmen organizatörlerine eş zamanlı operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 5 aylık takip neticesinde yasadışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin organizatörlerce para karşılığında farklı illere götürüldüklerini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibi tamamlayan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Adana ve Gaziantep'te eş zamanlı yapılan baskında 225 düzensiz göçmen yakalanıp il göç idaresine teslim edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 organizatör ise Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 5'i tutuklandı.