SON DAKİKA HABERİ: Muğla'da Bensu Narlı'yı öldürmüştü! Katil sevgili adliyeye sevk edildi

Muğla Milas'ta Bensu Narlı ve eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kantaş, Narlı'yı kalbinden silahla vurarak öldürdü.
Talihsiz genç kızın cenazesi bugün öğlenden sonra yakınlarınca Adli Tıp'tan teslim alındı. Anne Sevilay Narlı'nın (49) "Yavrumu almayın benden. Böyle toprağa mı verecektim? Sarı papatyamı benden almayın, beni de onunla götürün. Bu acıya yürek mi dayanır? Allah'ım bana sabırlar ver, ben nasıl böyle bir acıya dayanırım?" diye feryat etti.
23 yaşındaki talihsiz genç kız Milas'ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Yakınları büyük acı yaşadı.
Diğer taraftan katil Serhat Kantaş ise Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Gözaltında E. D. İsimli bir şüphelinin daha olduğu öğrenildi. Bu şüphelinin ise katile kaçarken yardım ettiği iddia ediliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Milas Adliyesi'ne sevk edildi.
NE OLMUŞTU!
Olay dün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Muğla Milas'taki Tanyeri Sokak'taki bir evde meydana geldi. Bensu Narlı ve eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, Serhat Kantaş yanında bulunan tabancayı ateşleyip, Narlı'yı göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Serhat Kantaş ise evi terk ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Narlı'nın cesedi, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat Kantaş kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.