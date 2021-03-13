SON DAKİKA HABERİ: Muğla'da Bensu Narlı'yı öldürmüştü! Katil sevgili adliyeye sevk edildi

Diğer taraftan katil Serhat Kantaş ise Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Gözaltında E. D. İsimli bir şüphelinin daha olduğu öğrenildi. Bu şüphelinin ise katile kaçarken yardım ettiği iddia ediliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU!

Olay dün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Muğla Milas'taki Tanyeri Sokak'taki bir evde meydana geldi. Bensu Narlı ve eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı.