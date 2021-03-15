Uluslararası gemide milyonluk kaçak sigara operasyonu! Gemi mürettebatının 6 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz'den gelip Ukrayna'ya çimento götürdüğünü beyan eden ve Zeytinburnu önlerinde demirleyen Lord-1 isimli yabancı bayraklı ticari gemide gümrük kontrolü yaptı.

105 BİN KİLO KAÇAK SİGARAYA EL KONULDU



Gemide yapılan incelemelerde iki farklı kargo manifestosu bulunduğu, belgelerde çimento taşınacağı belirtildiği ancak aramada çimento kalıbına benzetilen paketler içerisinde toplamda 38 bin 344 kilogram tütün ile birlikte 66 bin 573 kilogram sigara ele geçirildi. Kaptanla birlikte gemide bulunan 13 mürettebat, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak sigaralar ve tütüne el konuldu.



9 MÜRETTEBAT TUTUKLANDI



Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gemi mürettebatında yer alan 13 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

"GEMİDE ÇİMENTO VAR DİYE BİLİYORDUM"



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gemi kaptanı G.C.'nin ifadesine başvuruldu. 60 yaşındaki kaptan gemiye yüklenen malzemelerin mürettebat tarafından incelendiğini fakat gemiye yüklenecek malın çimento olarak bildiğini ve Ukrayna'da bırakılmak üzere sigara ve tütünde aldıklarını kaydetti. Bu yanlışlığın mürettebat ve kendisi tarafından kaynaklandığını anlatan gemi kaptanı amaçlarının kaçakçılık olmadığını iddia etti.

İKİNCİ KAPTAN SUÇU BİRİNCİ KAPTAN ATTI



Savcılıkta ifade veren ikinci kaptan O.R., ise yükleme sırasında gemide olduğunu ancak ne yüklendiğini bilmediğini, gemide İskenderun'dan aldıkları çimento yükü bulunduğunu anlattı. O.R., ifadesinin devamında birinci kaptanın kendisine verdiği belgede sigara ve tütün ürünleri olduğunu görmediğini evrakları hazırlamasına rağmen acentayla ilgili bağlantıyı bilmediğini söyledi.

6 YIL HAPİS İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda suçtan zarar gören sıfatıyla Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü'nün bulunduğu bir iddianame düzenledi. İddianamede 9 gemi mürettebatının şüpheli olarak yer alırken 'Gümrük İşlemlerine Tabii Tutulmaksızın Ülkeye Eşya Sokmak' suçu kapsamında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.