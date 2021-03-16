Kanserli çocukların hayalleri resimlerde hayat buldu

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 'Hayallerimizi Çiziyoruz Haydi Çocuklar Resim Yapmaya'' isimli sosyal projesiyle örnek bir çalışmaya daha imza attı. Üniversitede tedavi gören kanser hastası çocuklar hayallerini tuvale aktardı. Çocukların yetenekli ellerinden çıkar birbirinden güzel resimler üniversitede bir sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kanser tedavisi gören çocuklar birkaç günlüğüne de resim sergisiyle birlikte hastane ortamını unutmuş oldu.

Açılışının hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel ve hastana Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Pediatri Bilim Dalı öğretim üyeleri katıldı.

HAYALLERİN RESİMLERDE HAYAT BULMASI SAĞLANDI

Özellikle bir çeşit yarışma türünde gerçekleşen olan Hayallerimizi Çiziyoruz resim yapma etkinliğinde Çocukların hayallerinde barındırdıkları duygularının beyaz sayfalarla buluşması sağlandı ve bunlar oluşturulan jüri heyeti tarafından değerlendirildi . Projede özellikle vurgulanmak istenen her insanın hayali o insanın yaşamını ve özlemlerini, beklentilerini ve umut ettiği her şeyin beyaz kağıda kalem ile yansımasının vereceği heyecanı ortaya çıkarmak olduğu belirtilen yarışmada bütün çizilen resimlerin çok kıymetli olduğu ve önem taşıdığı belirtildi.

PANDEMİ ARASI RESİM MOLASI

Covıd -19 pandemisi süresince aralıksız devam eden sağlık hizmeti süreçlerinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırması Hastanesi İletişim ve Tanıtım birimi olarak bu tür etkinlik ve projeler ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamında topluma yönelik projeler ile ilklere imza atmaya devam ediyor. Farklı bir bakış açısı ve farklı duyguların bir araya toplanmasının sağlık çalışanları içinde moral ve motivasyon olacağı söylendi.

ÇOCUKLAR GÜLERSE DÜNYA GÜLER

İletişim ve Tanıtım Birim sorumlusu Perihan Arslan bu çalışmalarda ekip ruhu ile hareket ettiklerini Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel'in ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof Dr Kemal Memişoğlu'nun her konuda desteklerini aldıklarını ve ulusal medyanın destekleri her zaman yanlarında olması kendilerine katkı sağladığını ayrıca böyle farkındalık yaratacak güzel şeylerin yaygınlaştırılması için kamu oyu ile paylaşılmasının farklı proje çalışmalarının yaygınlaşması için iletişim aracı olacağını söyledi . Arslan bu tür çalışmalara katkı sağlayan herkesi çok mutlu ettiğini ve zaman içerisinde farklı güzel projelerinde hayata geçirilmesi için moral ve motivasyonu etkilediğini söyledi.

Arslan öncelikli amacımızın çocukların yüzlerindeki tebessümü görmek olduğunu ,çünkü bir gerçek var ki onunda '' Çocuklar gülünce dünya güler , çünkü çocukların insanlığın ve toplumun geleceği oldukları için onların mutluluğu her şeyin üzerindedir '' dedi.