Son dakika: Yağmur Aşık'a kötü haber! Jandarmaya direnme ve hakaretten hapis cezası verildi

Yağmur Aşık, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken, daha sonra ikinci kez tetikçi tuttuğu iddiasıyla da farklı bir soruşturma açılmıştı. Futbolcudan iki kızı ve bir oğlu olan Yağmur Aşık'ın çocuklarına şiddet uyguladığı da iddia edilmişti. Çift arasında boşanma davasıyla günyüzüne çıkan ve cinayet planına kadar uzanan çok sayıda dava ve soruşturma dosyası adliyeye yansımıştı.