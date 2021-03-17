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Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:41

ne zaman 2021? Diyanet ile Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Diyanet ile Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

Manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Ramazan ayından sonra idrak edilecek olan tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre belli oldu. Bu kıymetli ve önemli zaman dilimini dua ederek, ibadetlerini yaparak geçirecek vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Bu bakımdan; Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında? İşte Diyanet ile bayram takvimi!

Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı her geçen gün sorgulanmaya devam ediyor. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar." Mübarek Ramazan ayı faziletlerle dolu bir ay olmakla birlikte bu önemli ayı ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar için Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek, hangi gün ve ayın kaçında? İşte Ramazan Bayramı tarihi!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Diyanet ile Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?
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