Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Diyanet ile Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı her geçen gün sorgulanmaya devam ediyor. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar." Mübarek Ramazan ayı faziletlerle dolu bir ay olmakla birlikte bu önemli ayı ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar için Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek, hangi gün ve ayın kaçında? İşte Ramazan Bayramı tarihi!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.