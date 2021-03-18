Yurtdışına gri firar! Sözde turizm şirketinden akılalmaz yöntem

Ancak şirket, bu isim listesinin arasına 5 bin ile 10 bin euro karşılığında yasal yollarla yurtdışına çıkamayan veya vizesi onaylanmayan kişileri de ekledi. Çete, kaçmak isteyen yüzlerce kişiyi bu yolla yurtdışına çıkardı. Şüpheli Ali D. ve Nahsan Ö. tutuklandı.

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmasında Ali D. ve Gamze A.'nın çeşitli kültür ve spor etkinlikleri adı altında kişilere gri pasaport çıkarmak içi Ankara İl Nüfus Müdürlüğüne başvuruda bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri, pasaport için başvuran Ali D. ve Gamze A.'nın belgelerini incelediğinde ise, 'Göçmen Kaçakçılığı Resmi Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık' gibi çok sayıda suç kaydının olduğunu belirledi.

BELEDİYE'DEN ONAYLI GRİ PASAPORT İLE YURTDIŞINA ÇIKARDILAR



Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu turizm şirketi üzerinden Ali D. ve çete üyeleri, Türkiye genelinde çeşitli İl ve İlçe Belediye Başkanları ve yetkilileri ile temas kurdu. Çete üyeleri, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek sözde kültürel veya spor etkinliği kapsamına gidecek olan kişilerin tüm masraflarının kendilerini karşıladıklarını ve belediye çalışanlarını da götürdüklerini söyledi. İkna olan Belediyeler encümen kararı ile yurtdışı görevi için hizmet pasaportuna izin verdi. Çete üyeleri, 5 bin ile 10 bin avro karşılığında yasal yollarla yurtdışına çıkamayan veya vizesi onaylanmayan kişilerle gri pasaport için anlaştı. Turizm şirketi, para karşılığında anlaştıkları kişiler ve belediye çalışanlarını Sırbistan'a götürdü. Türkiye'de dönüşte ise, gri pasaporta para veren kişiler orda kaldı.

İKİ ZANLI TUTUKLANDI



Bu yöntemle yüzlerce kişi yurtdışına kaçtı. Polis ekipleri çalışmaları tamamlamasının ardından Ankara, Tokat, Antalya ve Şanlıurfa illerinde yapılan operasyon Ali D. ve Gamze A. ile irtibatlı olduğu belirlenen Ahmet K., Bekir B., Nahsan Ö. ve İsmail K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali D. ile Nahsan Ö. tutuklanırken Gamze A. İsmail K. Bekir B. Ahmet K. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.