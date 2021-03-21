Yardım isteyen evsiz genç silahla ayağından vuruldu





"ALLAH RIZASI İÇİN YARDIM İSTEDİ"

İlker Bakır'ın sığındığı evde olay esnasında misafirlik için bulanan vatandaş Osman C., "Biri cama vurdu. Allah rızası için yardım istedi. Kapıyı açtım yardım ettim. Buraya nasıl geldiğini bilmiyorum. Kaçarak, duvardan atlayarak geldiğini söyledi. Kapıyı açtık. Yaralı olduğunu görünce polisi aradım. Ambulansı aradım daha sonra. Yaralı bir insana yardım ettim. İnsanlık göreviydi bu. İnşallah yerine gitmiştir" dedi.