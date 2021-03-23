Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

OYUNCU Ayla Karaca, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Birçok dizi ve filmde rol alan ve "Yabancı Damat" dizisinde "Eleni" karakterini canlandıran Karaca, geçtiğimiz çarşamba günü İzmir'de hayatını kaybetti. 87 yaşında ölen Karaca, geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmişti. Fakat sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu akciğer tedavisi görüyordu. Gerçek adı Atina Miloharakti olan Karaca, dün Kadıköy Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki kilisede yapılan cenaze töreninin ardından aile kabristanına defnedildi. DHA