Bu sene Ramazan ayı ne zaman? Diyanet ile Ramazan ne zaman idrak edilecek?

Nisan ayında idrak edilecek olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayında bolluk ve bereketin yaşandığı bilinir. Öte yandan iftar sofraları kurulur, aileyle, komşularla paylaşımlar artar. Manevi güzelliklerle dolu bereketli bir ay olarak kabul edilen, oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ne zaman? İşte Diyanet ile Ramazan ayı tarihi!

RAMAZAN AYI 2021 TARİHİ

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.