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Giriş Tarihi: 26.3.2021 00:58

’ta Azeri iş insanı eğlence sırasında intihar etti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beşiktaş’ta Azeri iş insanı eğlence sırasında intihar etti

’ta lüks bir otelde üç kadınla eğlendiği iddia edilen Azerbaycanlı 40 yaşındaki iş insanı Nihat Aliyev, kaldığı odada eğlence sırasında başına ateş ederek intihar etti. Aliyev, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Olay, 23.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde üç kadınla eğlendiği öğrenilen Azerbaycanlı iş insanı Nihat Aliyev,(40), odasında bilinmeyen bir sebeple tabancayla başına ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



KADINLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nihat Aliyev, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aliyev'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, otel odasında uzun süre inceleme yaptı. Polis ekipleri, Aliyev'in eğlendiği kadınları, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.



6 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE GELMİŞ

Kadınların polise, Nihat Aliyev ile otelde tanıştıklarını söylediği öğrenildi. Öte yandan Nihat Aliyev'in otele 6 arkadaşıyla birlikte geldiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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Beşiktaş’ta Azeri iş insanı eğlence sırasında intihar etti
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