Beşiktaş’ta Azeri iş insanı eğlence sırasında intihar etti

Olay, 23.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde üç kadınla eğlendiği öğrenilen Azerbaycanlı iş insanı Nihat Aliyev,(40), odasında bilinmeyen bir sebeple tabancayla başına ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nihat Aliyev, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aliyev'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, otel odasında uzun süre inceleme yaptı. Polis ekipleri, Aliyev'in eğlendiği kadınları, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.Kadınların polise, Nihat Aliyev ile otelde tanıştıklarını söylediği öğrenildi. Öte yandan Nihat Aliyev'in otele 6 arkadaşıyla birlikte geldiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.