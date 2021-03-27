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Giriş Tarihi: 27.3.2021

Kamyon kasasından 112 sığınmacı çıktı

Kamyon kasasından 112 sığınmacı çıktı
Van'ın Muradiye ilçesinde bir kamyonun kasasında 112 sığınmacı yakalandı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor. Bu kapsamda, İlçe Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli Mahallesi'nde H.T. yönetimindeki kamyonu durdurdu. Yapılan aramalarda aracın kasasında yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 112 sığınmacı yakalandı. Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu sığınmacılar, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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Kamyon kasasından 112 sığınmacı çıktı
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