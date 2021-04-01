Başakşehır’de kanlı hesaplaşma 2 ölü 2 yaralı

İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar çekildi. Çıkan çatışmada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Başakşehir Avni Akyol Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde bir restoranda buluşan Gürcistan ve Çeçenistan uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 2 grup birbirlerine silahlarla ateş açtı. Çeçenistan uyruklu 4 kişi mermilerin hedefi olurken, caddedeki vatandaşlar da panikle etrafa kaçıştı. 3 saldırgan ise siyah bir minibüsle kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çeçen uyruklu K.Y. ile Y.K.N'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı M.Y ve Z.N. ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda kullanılan 4 silah ele geçirilirken, kaçan şahısların yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından hayatını kaybeden 2 kişi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yaşanan dehşet anları çevredeki bir apartmanda yaşayan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayakta duran iki kişiden birinin elindeki tabancayı öne doğrulttuğu, diğerinin vurulmuş halde yerde yatan kişiyi sürüklediği ve yabancı dilde konuşarak bağırdıkları, arkadan gelen bir kişinin daha onlara eklendiği görülüyor. Koşan 3 kişiden birinin ara sokağa doğru tabancayla ateş etmesiyle silah sesi duyuluyor. Olayın ardından yaşanan hareketlilik, yerde yatanlar ve yaralı bir kişiye yapılan kalp masajı kameraya yansıyor./ SABAH