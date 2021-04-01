İzmir'de tüyler ürperten vahşet! Eşini bu yüzden öldürmüş!

Son dakika haber: Tüyler ürperten cinayet, 30 Mart Salı günü, Balatçık Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kızları Ceyda Önal'dan haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında adrese geldi. Kapıyı açan olmayınca da çilingir çağırdı.