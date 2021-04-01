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Giriş Tarihi: 1.4.2021 15:42 Son Güncelleme: 1.4.2021 15:49

'de tüyler ürperten vahşet! Eşini bu yüzden öldürmüş!

DHA
İzmir'de tüyler ürperten vahşet! Eşini bu yüzden öldürmüş!

haberler: Çiğli’de, kan donduran bir cinayet işlendi. Serkan Önal, eşi Ceyda Önal'ı elleriyle boğarak katletti. Katilin eşini, ölmesi halinde başkasıyla birlikte olmasından korktuğu için öldürdüğü öğrenildi. İşte korkunç cinayetle ilgili tüyler ürperten son dakika bilgileri…

Son dakika haber: Tüyler ürperten cinayet, 30 Mart Salı günü, Balatçık Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kızları Ceyda Önal'dan haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında adrese geldi. Kapıyı açan olmayınca da çilingir çağırdı.

Çilingir yardımıyla içeri giren aile, kızlarını yatak odasında hareketsiz yatarken, eşi şemsiye tamircisi Serkan Önal'ı ise elinde bıçakla kanepede otururken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Ceyda Önal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

3 SAAT BAŞINDA BEKLEMİŞ

Gözaltına alınan Serkan Önal, polise, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, bu sırada 2 çocuğunun annesini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Ancak yazılı ifade vermediği reddetti.

Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği saptanan Önal'ın son zamanlarda yakınlarına kendisini iyi hissetmediğini, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan ve ölmesi halinde eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği öğrenildi. Öte yandan Ceyda Önal'ın cenazesi dün Menemen ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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İzmir'de tüyler ürperten vahşet! Eşini bu yüzden öldürmüş!
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