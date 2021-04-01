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Giriş Tarihi: 1.4.2021 21:58

SON DAKİKA HABERİ: 'de öldürülüp toprağa gömülü halde bulunmuştu! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

DHA
SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de öldürülüp toprağa gömülü halde bulunmuştu! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Son dakika haberi: 'de toprağa gömülü bulunan erkek cesedi, polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay 3 gün önce Kayseri'nin ilçesinde yaşandı. 'tan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, Balkaş'ın iletişimde olabileceği kişilere ulaştı. Soruşturma sonucunda, Emrah Balkaş'ın vurularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Kan donduran cinayetin perde arkası da aydınlatıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Olay, 3 gün önce Develi ilçesi Abdulbaki Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Balkaş ve arkadaşı Eyüp Y. arasında iddiaya göre, uyuşturcu alışverişi sırasında anlaşmazlık çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Eyüp Y., belinden çıkardığı tabancayla Emrah Balkaş'a ateş etti. 8 yerinden vurulan Balkaş olay yerinde hayatını kaybederken, Eyüp Y., Balkaş'ın cansız bedenini boş bir araziye gömdü.



Emrah Balkaş'tan haber alamayan yakınları dün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp bildiriminde bulundu. İhbar üzerine yapılan çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçede Balkaş'ın irtibatlı olabileceği kişilerle görüştü. Balkaş'ın Abdulbaki Mahallesi'ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarı alındı. İhbarın yapıldığı arazide yapılan kazı çalışmasında Balkaş'ın toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Cinayetin faili Eyüp Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Balkaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan Emrah Balkaş, yarın toprağa verilecek.

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SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de öldürülüp toprağa gömülü halde bulunmuştu! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı
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