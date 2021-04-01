Üzümlü Kilisesi restore edilecek

Nevşehir'in yer altı şehri ile ünlü ilçesi Derinkuyu'da Osmanlı İmparatoru Abdülmecid Han döneminde yaptırılan ve 15 Mayıs 1858'de hizmete açılan, kapısındaki işlenmiş üzüm motifleriyle ünlü, bölgenin en büyük kilisesi olarak gösterilen ve oldukça dikkat çekici bir mimariye sahip olan Üzümlü Kilisesi olarak da bilinen Aziz Theodoros Trion Kilisesi'nin restore edilerek turizme kazandırılması için ilk adım atıldı.

Ahiler Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında restorasyonu yapılacak olan Aziz Theodoros Trion Kilisesi için proje işlemleri tamamlandı.

Restorasyon Projesi destek sözleşmesi Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy ve Ahiler Kalkınma Ajansı yetkilisi Ali Rıza Özmen tarafından imzalandı.

Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "AHİKA 2020 Yılı Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında tarihi kilisemizin restorasyonu projesinin sözleşmesi imzalandı. İmzaların atılmasının ardından ilçemizi Kapadokya bölgesi içerisinde öne çıkaracak bu projenin uygulanmasına en kısa sürede başlanacak. Üzümlü Kilisesi'nin Kapadokya turizmine kazandırılması adına büyük önem taşıyan proje Derinkuyu'muza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kilise restorasyonu tamamlandıktan sonra ziyarete açılacak.