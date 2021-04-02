Alabora olan teknede boğularak can verdiler! Gemi mürettebatının ölümüne neden olanlar yargılanacak

İstanbul Fatih Samatya sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi saat 10 Ekim günü sabahın erken saatlerinde alabora oldu. Kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri arama kurtarma çalışmaları için olay yerine gitti. Batan teknede bulunan 13 personelden 11'i kurtarılırken, iki çocuk babası 46 yaşındaki Nedim Aktaş ile iki çocuk babası 35 yaşındaki Hasan Candan boğularak hayatını kaybetti.

AĞI KALDIRAMAYAN MÜRETTABAT, TEKNEYLE BATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin olayla ilgili soruşturma başlattı. 13 metrelik gırgır teknesinin içerisinde 40 kasa istavrit bulunuyordu. Balıkçılar son olarak denize bir ağ daha attı. İddiaya göre bu ağ çekilirken tekne alabora oldu. Kumsal 55 isimli balıkçı teknesi Anadolu Kavağından hareket edip birkaç ağ attıkları, ardından akşam saat:17.00 sıralarında Yenikapı ya gelip yakıt alarak yeniden deniz açıldıkları belirlendi. Tekne mürettebatının denize attıklar ağ içinde deniz anası bulunduğu için ağın ağır geldiği, gemide bulunup talimat veren gemi işleteni Ufuk Yar'ın çalışanlara ağın kaldırılabileceğini söylediği, çalışanların kaldırmayı denediği tekne yana yatacak gibi olunca ağda bulunan deniz analarının bir kısmının denize bırakılmasını teklif ettiği ancak Ufuk Yar 'ın "kanca ile kalkar" dediği ve ısrar ettiğ tespit edildi. Mürettebatın tekrar ağı denizden kaldırmaya çalıştığı sırada alabora olarak devrildikleri ve yüzme bilmeyen Candan ile Aktaş'ın öldüğü ortaya çıtkı

İŞLETMECİ, KAPTAN VE GEMİ SAHİBİ KUSURLU

Savcılık dosyayla ilgili bilirkişi incelemesine başvurdu. Raporda, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan ve yanlış talimat ile çalışanları yönlendiren işleten Ufuk Yar'ın ve ağın tekneye alınması sırasında yükün tekneye alınması kontrolünü gerçekleştirmesi ve gerekli durumda ağın kaldırılması talimatını vermesi gereken ancak talimat vermeyen gemi kaptanı Nuri Çakır'ın da aynı derecede asli kusurlu olduğu belirtildi. Yine raporda yapılan iş sırasında kiraladığı gemide alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan ve bu şekilde gemiyi kiraya veren gemi sahibi Mehmet Çelebi'nin ise tali kusurlu olduğu anlatıldı.

DAVA AÇILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda bilirkişi tarafından üç şüphelinin ortak kusurlu hareket ederek müteveffa Hasan ve Nedim'in ölümüne neden oldukları ve 'Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden olma' suçunu işledikleri gerekçesiyle 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.