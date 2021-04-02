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Giriş Tarihi: 2.4.2021

Başakşehir çatışması 2 milyonluk gayrimenkul yüzünden çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Başakşehir çatışması 2 milyonluk gayrimenkul yüzünden çıktı
İstanbul'da, Çeçen ve Gürcü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis, iki grubun 2 milyon liralık gayrimenkul satışından çıkan anlaşmazlık nedeniyle çatıştıklarını belirledi. Başakşehir'de önceki gün, yabancı uyruklu 8 kişi aralarındaki meseleleri konuşmak için bir araya geldi. Gürcü, Rus, Azerbaycan ve Suriye uyruklu grup üyeleri önce konuştu. Ardından tartışmaya başlayan grup üyeleri silahlarını çekip ateş etmeye başladı. Olayda Azerbaycan uyruklu B.J. ve Çeçen uyruklu K.Y. (40) hayatını kaybetti. Saldırıda Rus uyruklu Zurab N. ve Mohammed Y. yaralandı. Polis ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Gürcistan ve Çeçenistan uyruklu iki grup arasında 2 milyonluk gayrimenkul satışından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle çatışma çıktığı, saldırı sonrasında olay yerinden kaçan 4 şüphelinin ise arandığı belirtildi. Öte yandan hayatını kaybeden B.J.'nin İstanbul'da 2016 yılında öldürülen Azerbaycanlı mafya lideri Rövşen Canıyev'in adamlarından olduğu ileri sürüldü.

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Başakşehir çatışması 2 milyonluk gayrimenkul yüzünden çıktı
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