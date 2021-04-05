Son dakika: Avukat kadına Tinder aşkı şoku! 'Doktorum' deyip 300 bin lira dolandırdı...

"EVLENECEĞİM ADAM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Yaklaşık 4-5 ay sonra U.A.'nın yalan söylediğini anlayan D.E., dolandırıldığını fark edince dolandırıcı U.A.'dan şikayetçi oldu. İlişki sürecinde tutuklu sanık U.A.'nın kendisine şeker hastası olduğunu, annesinin de kalp hastası olduğunu, kardeşinin de hasta olduğunu söyleyerek tedavileri için para gerektiğini, bu yüzden de sanığın kendisinden para talep ettiğini belirten avukat D.E., devamında 'Evleneceğim adam olarak düşündüğümden bu duruma üzüldüm, kendisine tedavi için yaklaşık 250 bin TL para gönderdim. Sevdim, aşık oldum, beni bu şekilde kandırdı. Sonrasında bana alacağı araba elime geçmeyince ve para talepleri bitmek bilmeyince şüphelenmeye başladım.' şeklinde konuştu.