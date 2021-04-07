Kovid bağışıklığı olan umreye gidebilecek

Suudi Arabistan, ramazan ayında umre yapmak isteyenlerin Kovid-19 aşısı yaptırması ya da hastalığı atlatmış olması gerektiğini duyurdu. Suudi Arabistan, ramazan ayında umre için alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini açıkladı. Hac ve Umre Bakanlığı, umre için koronavirüse karşı bağışıklık şartı getirildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, 2 doz aşı olanların, en az 14 gün önce tek doz aşı yaptıranların ve daha önce hastalığı atlatmış olanların bağışıklık kazanmış kabul edileceği ifade edildi. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, umre ibadeti yapmak isteyenlerin ve çalışanların aşılanması için aşı kampanyası başlattı. Ramazan ayı boyunca Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin günde en az 10 kez 5 bin çalışan tarafından dezenfekte edileceği belirtildi. DHA