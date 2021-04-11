Mübarek Ramazan ayının gelmesine sayılı saatler kala, oruçluyken kusmak oruç bozar mı, ağız dolusu kusmak orucu bozar mı soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Niyetli olduğumuz günlerde geçirdiğimiz rahatsızlıklardan ötürü kusmalar olabilir. Böyle durumlarda ise niyetli olan kusmanın orucu bozup bozmadığını merak ediyordu. Buna göre, Oruçluyken kusmak oruç bozar mı? Diyanet'e göre ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? İşte yanıtı
KUSMAK ORUCU BOZAR MI?
"Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) ". Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere, oruçlu iken kontrolsüz şekilde kusulur ise, kaza orucu gerekli olmamakta. Ancak kişi kendi isteği ile ağız dolusu kusma eylemini gerçekleştirirse de, buna kefaret değil kaza orucu gerektirdiği diyanet tarafından açıklanmıştır. Mideden kendiliğinden gelen şeyler orucu bozmadığı gibi, bunları yutmak da orucu bozmaz. Ağız dolusu olarak bilinçli bir şekilde kusulması halinde ise, oruç bozulmuş olur.
Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.