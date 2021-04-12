25 ton ağırlığındaki tekne uygulamalı denizcilik derslerinde kullanılacak

Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Alanı Bölümü öğretmenlerinin talebi ve okul idaresinin girişimleriyle, yapılan görüşmeler neticesinde Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü iskelesinde atıl durumda olan tekne Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hibe edildi.

Kale mahallesindeki Tatvan İskelesi'nden vinç yardımıyla alınan 15 metre uzunluğundaki ve 4 metre genişliğindeki tekne, Tır'a yüklendi. Teknenin karayolunda güvenli bir şekilde taşınması için polis trafik ekipleri yol güvenliğini alırken, elektrik kurumu personelleri de elektrik direkleri ve tellerin altından güvenli şekilde geçişi sağladı. Yapılan titiz çalışma neticesinde 25 ton ağırlığındaki tekne, sorunsuz bir şekilde 2,5 kilometre uzaktaki okul bahçesine getirildi. Saray mahallesindeki okulun bahçesinde vinçler yardımıyla Tır'dan indirilen tekne iş makineleri tarafından hazırlanan toprak alana yerleştirildi.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ile birlikte çalışmaları yerinde takip eden Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fırat Kıranşal, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Meslek dersi öğretmenlerimiz, feribot iskelesinde atıl durumda olan bir tekneyi hibe olarak alabileceğimizi söylediler. Biz de okul yönetimi olarak, öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla bu tekneyi okul bahçesine getirme kararı aldık. Milli eğitim il ve ilçe müdürlüklerimizin desteğiyle yaptığımız görüşmeler neticesinde, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü'nden bu tekneyi hibe olarak aldık. Tekneyi okul bahçesine getirmek için karada taşınması gerçekleştirilirken, trafik ekipleri karayolundaki güvenliği sağladı ve elektrik kurumu ekipleri de caddelerde ki elektrik tellerinin altından kontrollü bir şekilde geçmemize yardımcı oldu. Tır ve vinçlerle tekneyi okulumuzun bahçesine taşıdık. Bu tekne yaklaşık 25 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindedir. Öğrencilerimiz artık okulumuzun bahçesinde gemi üzerinde pratiklerini yaparak eğitimlerini sürdürecekler. Bu tekne hem görsel açıdan buraya güzellik kattı, hem de öğrencilerimizin derse olan heyecanının arttıracaktır. Katkılarından dolayı Ulaştırma Bakanlığı'na, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü'ne, kaymakamımıza, milli eğitim müdürlerimize ve taşımada bize destek olan kurum amirlerine teşekkür ediyorum."

Okulun Denizcilik Alanı Öğretmeni Muhammed Ali Yılmaz ise, "Öğrencilerimizin uygulama eğitimleri için bu tekneyi okulumuzun bahçesine getirdik. Öğrencilerimiz gemicilik derslerinde artık gerçek bir teknede uygulamalı dersler görebilecek ve aynı zamanda geminin kısımlarını öğrenecekler" diye konuştu. Teknenin öncelikle temizlenerek tamamen paslardan arındırılacağı, tamir ve kaynak işlemlerinin ardından, yeniden boyatılarak öğrencilerin uygulamalı denizcilik derslerinde kullanılacağı belirtildi.