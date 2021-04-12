İlk sahur bu gece

Müslüman aleminin her yıl büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi çattı. 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan bu gece ilk sahur için kalkılacak. İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Sahur vakitleri Ankara'da 04.38, İzmir'de 05.05, Adana'da 04.36, Antalya'da 04.55 olarak açıklandı.Kur'an Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz "İftar ve sahurda yiyeceğimiz kadar yemek pişirmeli, kullanacağımız kadar ekmek, erzak satın almalı" dedi. Uzman Diyetisyen Melek Elmas, sahurun atlanmaması gerektiğine dikkat çekerek "İftarınızı ikiye bölün, bir anda oturup her şeyi yemeyin. Sahuru atlamayın ve sahurda kahvaltı tüketin. Çok yağlı, tuzlu yiyeceklerden uzak durun. Bol bol su tüketin" dedi. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek. Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği açıklandı.Ramazan'ın ilk günü Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsak yaşanacak, ilk iftar da 18.45'te Hakkari'de yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de saat 05.05'te olacak ve son iftar Edirne'de 19.59'da yapılacak. İlk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacak. Ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsak Ardahan'da 03.02'de, ilk iftar Hakkari'de 19.11'de, son imsak Muğla'da 04.19'da, son iftar Edirne'de 20.30'da yaşanacak.