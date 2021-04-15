SON DAKİKA: Kadir Şeker'e verilen hapis cezası ile ilgili flaş gelişme

İSTİNAF MAHKEMESİ VERİLEN CEZAYI ONAYLADI

İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin karanını onaylayarak Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararda, "Temyiz incelemesi için öngörülen duruşmalı inceleme usulü isnitaf incelemesi için öngörülmediğinden duruşmalı inceleme istemlerinin reddine, suçtan doğrudan zarar görmeyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin kamu davasına katılma, verilen hükmü istinaf etme hak ve yetkisi bulunmadığından vekilinin istinaf başvurularının reddine, yargılama aşamalarındaki işlemlerin kanuna uygun olarakyapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan delilerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanı kanının dosya içindeki belge ve bilgiler ile uyumlu olduğu, incelenen hükümde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakta, sanık müdafilerinin, katılan Cengiz, remzi ve Mübeyyen vekillerinin ve Cumhuriyet Savcısının istinaf başvurularında ileri sürülen nedenler yerinde görülmediğinden istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddederek, sanık hakkında hükmedilen ceza miktarına, tutuklu kaldığı süreye ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak olmasına göre tutukluluğun ölçülü ve gerekli olduğu anlaşılmakta bu nedenle Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararda, tarafların itirazı için Yargıtay yolunun da açık olduğu kaydedildi.