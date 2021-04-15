SON DAKİKA: Kadir Şeker'e verilen hapis cezası ile ilgili flaş gelişme

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırıp, kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken çıkan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis ceza İstinaf Mahkemesi tarafından onaylandı. Mahkeme her iki tarafında istinaf ve duruşma taleplerinin reddine de karar vererek Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Geçtiğimiz yıl 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker (21) Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in cezası olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri de uygulanarak 12,5 yıla düşürüldü. Her iki tarafın itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesine gönderildi.
İSTİNAF MAHKEMESİ VERİLEN CEZAYI ONAYLADI
İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin karanını onaylayarak Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kararda, "Temyiz incelemesi için öngörülen duruşmalı inceleme usulü isnitaf incelemesi için öngörülmediğinden duruşmalı inceleme istemlerinin reddine, suçtan doğrudan zarar görmeyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin kamu davasına katılma, verilen hükmü istinaf etme hak ve yetkisi bulunmadığından vekilinin istinaf başvurularının reddine, yargılama aşamalarındaki işlemlerin kanuna uygun olarakyapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan delilerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanı kanının dosya içindeki belge ve bilgiler ile uyumlu olduğu, incelenen hükümde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakta, sanık müdafilerinin, katılan Cengiz, remzi ve Mübeyyen vekillerinin ve Cumhuriyet Savcısının istinaf başvurularında ileri sürülen nedenler yerinde görülmediğinden istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddederek, sanık hakkında hükmedilen ceza miktarına, tutuklu kaldığı süreye ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak olmasına göre tutukluluğun ölçülü ve gerekli olduğu anlaşılmakta bu nedenle Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kararda, tarafların itirazı için Yargıtay yolunun da açık olduğu kaydedildi.