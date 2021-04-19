CNN’in ramazan albümüne Türkiye damgası

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar bu yıl da Ramazan ayının çoşkusunu Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yine buruk yaşasa da İslam dünyasındaki mübarek ay kareleri basının ilgisini çekmeye devam ediyor. ABD merkezli CNN International haber sitesinin de dünkü ana sayfasında dünyadan Ramazan manzaraları foto galaeri yapıldı.Gün boyu ana sayfada kalan galerinin giriş kısmında iki yıldır pandemi nedeniyle birçok Müslüman ülkedeki yüzlerce yıllık Ramazan geleneklerinin yerine getirilemediğine vurgu yapıldı. Çok sayıda ülkeden karelerin yayınlandığı galeride Türkiye ile ilgili 5 farklı kareye verildi. Türkiye ile ilgili fotoğraflardan biri Zonguldak'taki maden ocağında sahur yapan madenciler olurken, ABD'deki Amerika Diyanet Merkezi'nden de (DCA) cami görüntüsü ile namaz anına dair fotoğraflar paylaşıldı.Diğer karelerde ise Türkiye Diyanet Vakfı'nın Batı Afrika ülkesi Mali'nin Segou bölgesine ulaştırdığı Ramazan kolilerin bölge sakinlerine verime anı ile İstanbul'u kuşbakışı gösteen bir fotoğraf yer aldı. Anadolu Ajansı'nın Büyük Çamlıca Camisi fotoğrafı da büyük ilgi gördü. DIŞ HABERLER