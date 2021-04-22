Balçova Belediyesinde kamu zararı iddiası

Geçtiğimiz hafta Balçova Belediyesi Meclis Toplantısında da okunan denetim komisyonu raporunda belediyenin 2020 yılında personel giderlerine ilişkin mevzuatta belirtilen üst sınırı yüzde 45 oranında aştığı tespit edildi.

Yasa gereği belediye personel giderleri üst sınırın altına ininceye kadar eleman alımı yapmaması gerekirken 2020 yılında belediye ve bağlı şirketlerine toplamda 19 personel alındığı tespit edildi. Hazırladığı raporda bu kişilere yıl içinde belediye kasasından maaş adı altında 234 bin 725 lira ücret ödendiğini belirleyen AK Partili Erhan Çalışkan bu yöntemle belediyenin zarara uğratıldığını öne sürdü. Raporunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesine atıfta bulunan Çalışkan; "Kanunun 8. Fıkrası, 'Yıl içinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artış meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu kararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte belediye başkanından tahsil edilir' diyor. Kanun maddesi bu kadar açık ve net olmasına rağmen Balçova Belediyesi 2020 yılında 19 personel alımı gerçekleştirmiş. Bu personellere belediye ve şirket kasasından toplamda 234 bin 725 lira maaş ödemesi yapılmış. Üstelik bu alımlar için bakanlıktan da izin alınmamış. Dolayısı ile belediye zarara uğratılmış. Yasal faizi ile birlikte bu para Başkan Fatma Çalkaya'dan tahsil edilmelidir." ifadelerine yer verdi.

PAYLAR AKTARILMAMIŞ

Rapordaki diğer çarpıcı tespit ise belediyenin topladığı emlak vergileri konusunda oldu. Belediyenin yasal olarak topladığı emlak vergilerinin yüzde 10'luk kısmının taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı olarak İzmir Valiliği bünyesinde hizmet veren Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına aktarması gerekirken Balçova Belediyesinin 2009 ile 2020 yılları arasında emlak vergileri aracılığı ile tahsil ettiği 18 milyon 90 bin 581 lirayı valilik hesabına aktarmadığı ortaya çıktı. Aradan geçen süreçte Balçova Belediyesi'nin bu parayı kendi geliri gibi kullandığına dikkat çeken Çalışkan, raporunda; "YİKOP tarafından bu paranın 6183 sayılı yasa kapsamında tahsil edilmesi durumunda Balçova Belediyesi yaklaşık 13 milyon 306 bin 655 lira gecikme zammı ödemek zorunda kalacaktır. Bunun da kamu zararı oluşturduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

YASAL SINIR AŞILMIŞ

Denetim komisyonundaki tespitler bunlarla da sınırlı kalmadı. Yapılan incelemede Balçova Belediyesi'nin 2020 yılında parasal limitler dahilinde yapılabilecek doğrudan temin ve pazarlık usulü için öngörülen yıllık limitleri mal alımı açısından aştığı tespit edildi. Raporunda mal alımı sınırının 8 milyon 792 bin 54 lira aşıldığına vurgu yapan Çalışkan 2021 harcamalarında bu hususa dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

2004 yılından bu yana Çalkaya ailesinin Balçova Belediyesini hanedan gibi yönettiğini belirten AK Parti Balçova İlçe Başkanı Berkan Yıldızhan bu süreçte belediyenin 115 milyon lira borçlandırıldığını söyledi. Borçların artık taşınamaz hale geldiğini belirten Yıldızhan; "Bu süre içerisinde doğru dürüst yatırım yapılmazken hiçbir kural ve yasa tanımadan icraatlar gerçekleştirildi. Yasalara aykırı olarak limitler aşılmış olmasına rağmen yandaş kişileri belediyede işe almaya devam ettiler. Balçova'nın parasını yandaş kişilere akıttılar. Bu parada tüm Balçovalıların hakkı var. Balçova'da doğru dürüst bir yatırım yapılmazken yandaşlara halen daha maaş ödemesi yapılmaya devam ediliyor. 2020 yılında yapılan ödemeler 2021'de de devam ediyor. Balçova'nın ve Balçovalıların hakkını yedirtmeyeceğiz. Keyfi ve yasal olmayan uygulamalara müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar konunun takipçisi olacağız." Diye konuştu.