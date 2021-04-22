Emekli hâkimi 400 bin lira dolandırdılar

Türkıye'de şebeke haline gelen telefon dolandırıcılarının son kurbanı emekli bir hâkim oldu. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, sabit hattını ele geçirdikleri hâkim Y.S.'ye 155 ve 11880 gibi numaraları aratarak güven sağladı. Hâkim Y.S., polis imdat hattını aradığında telefonun başındaki dolandırıcıların vermiş olduğu sicili sorguladı ve polis olduğunu öğrendi. Telefondaki dolandırıcılar hâkim Y.S.'ye evinde bulunan sabit telefon hattı üzerinden Almanya ve İsviçre gibi hatların arandığını, örgütsel irtibatlar kurulduğunu anlattı. Hâkime hesaplarındaki parayı yurtdışına transfer edilirken son anda engelledikleri yalanını söyleyen dolandırıcılar, 400 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Parayı teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayan mağdur hâkim, durumu polise bildirdi. Şüphelilerden İ.Y. kamera kayıtlarından tespit edildikten sonra yakalandı. Ardından da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince cezaevine gönderildi. Emniyet güçleri 400 bin liranın bulunması için çalışma başlattı.