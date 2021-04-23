SON DAKİKA | Cennet Tuba Tokbaş'ın tırnaklarında ortaya çıktı! Davanın seyrini değiştirecek rapor!

TUBA'NIN ARKADAŞININ EVİNE GİDİP TELEFONU PARÇALAMIŞ

Taksirle bu suçun işlenmesi durumunda şüphelinin panik yaparak olay yerini terk etmesi ya da ilgili sağlık kuruluşlarına haber vermesi gerekirken bu şekilde davranmasının kasten hareket ettiğini gösterdiği belirtildi. Eray Hakver'in olaydan sonra soğukkanlı bir şekilde Tokbaş'ın Sevgi isimli arkadaşının evine gittiği ve olaydan sonra kendi telefonunu parçalayıp, Tuba'ya ait telefonu ise sıfırlayarak kastının ortaya çıkmasını engellemeye yönelik hareketlerde bulunduğu anlatıldı.