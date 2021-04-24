Hasta yatağında 23 Nisan coşkusu!

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 6.sının düzenlendiği Geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğini Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel'in izni, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile İletişim ve Tanıtım Birimi koordinatörlüğünde coşku ile kutlandı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda bağış olarak toplanan hiç kullanılmamış çeşit çeşit oyuncaklar çocuklara dağıtılırken, hastanede daha önceden tedavi görmüş çocukların yanı sıra her çocuğun katılabileceği kendi çektikleri videoları ve kendi hazırladıkları şiirlerini video konferans araçları ile okumaları, kendilerine armağan edilen bayrama görsel ve işitsel şölen olarak farklı bir anlam kattı. Kutlamaya hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel ve hastane Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri katıldı.

ÇOCUKLAR MUTLULUKLARINI DİJİTAL ORTAMDA YAŞANDI

Palyaçolar halaylar, skeç ve çocukların oynadığı tiyatro oyunlarının sahnelendiği etkinliklerin yapılması bu yıl Covıd-19 pandemisinden dolayı dijitale taşındı. Hastanede yatarak tedavi gören ve daha öncesinde tedavisi tamamlanmış, evlerinde olan çocukların hastane ortamına girmeden video konferans ile görüntülü ve sesli olarak aynı mutlulukta buluşturulması ana tema olarak ön plana çıktı. Çocukların hazırlamış oldukları şiir ve resimler ile birlikte duygu ve düşüncelerini, beklenti ve hayallerini anlatarak bu coşkuya ortak olmaları için hastane yönetimi ve çalışanlarının seferber olması takdir topladı. Hastane koridorları ve hasta çocuk odaları Türk bayrakları ve balonlarla süslendi.

YİNE TEŞEKKÜR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA

Organizasyonun koordinasyonunu sağlayan Hastane İletişim Tanıtım Birim Sorumlusu Perihan Arslan bu yıl hastanede 6.'sı düzenlenen çocuk bayramı etkinliklerinin çocuklarımızın hastalıklarını kısa süreliğine bile olsa unutma fırsatı bulmalarını sağlamak istediklerini ve bu süreçte her konuda bizlere yardımcı olan tıp öğrencilerimizin, gönüllülerin ve sağlık çalışanlarımızın gayretinin takdire şayan olduğunu belirtti.

ÇOCUKLAR YARININ TEMİNATİ

Perihan Arslan, dünyanın içinde bulunduğu pandemiden dolayı sıkıntılı sürecin her kesimi çok etkilediğini ve bunun en fazla çocuklara yansıdığının altını çizerek "Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözü ile bakalım ki yarınımız hep aydınlık olsun" birkaç saatliğine bile olsa çocuklarımızı bu sıkıntılardan uzaklaştırmak gayesinde olduklarını belirterek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Cumhuriyet'imizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiğini ve bizler de bütün dünya çocuklarımızın 23 Nisan Bayramını kutluyoruz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.