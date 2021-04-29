Virüs dedektifleri kayıp kardeşleri de bulundu

Koronavirüsün izini sürerek temas zincirini kıran filyasyon ekipleri bu kez müthiş bir kavuşma hikâyesine imza attı. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan görme engelli Filiz Varol'un (35) 28 Kasım'da koronavirüs testi pozitif çıktı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, virüsün temas zincirini kırmak için genç kadının anne, babası ve kardeşlerine ulaşmak için çalışma başlattı. Virüsün izi sürülürken, ailenin tüm fertlerine ulaşıldı. Ancak ekipler Varol'un bilmediği bir ağabeyi olduğunu fark etti. Ağabey Yaşar Varol'a (52) telefon edildi. Telefonu açan çocuğuna, "Halanın testi pozitif çıktı, test yaptırın" denildi. Çocuk "Benim Filiz isminde bir halam yok" deyince arkadan Yaşar Varol'un sesi geldi: "Evet Filiz adında bir kardeşim var. Ama 32 yıldır kayıp. Onu aradım ama bir türlü ulaşamadım..." O andan itibaren göz yaşartacak buluşmanın işaret fişeği atıldı...Filyasyon ekibi güzel haberi Filiz'e iletti. Duydukları karşısında şaşıran Filiz, acı hikâyesini ekiple paylaştı: "Annem ve babam ben 3 yaşındayken ayrıldı. Sonrasında hep yatılı okullarda okudum. Annem, ağabeyim Yaşar'dan hiç bahsetmedi. Ağabeyim olduğunu bilmiyordum." Oysa, babasının ilk eşinden olan, ağabey Varol, kardeşinin varlığından haberdardı. Ayrıldıklarında 19 yaşındaydı. Yıllarca kardeşini aradı ama bir türlü ona ulaşamadı... İki kardeş Filiz Varol'un karantina süresi biter bitmez buluştu. Ağabey Varol, Niğde'den İstanbul'a gelerek, kardeşine sarıldı. Yeğeni Bengü ile tanıştı. Filiz de ağabeyinin 4 çocuğu olduğunu öğrendi. 32 yıllık hasret filyasyon ekipleri sayesinde mutlu sonla bitti. Filiz Varol, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) bir yazı yazarak teşekkür etti.SABAH'akonuşan Filiz Varol, "İnanılır gibi değil. Filyasyon ekipleri dedektif gibi iz sürerken beni ağabeyime kavuşturdu. Ona hasretle sarıldım. Annemin ilk eşinden olan 4 ağabeyim daha var. Babamın ilk eşinden olan oğlu ağabeyim. Nasıl bunca yıl bundan habersiz yaşamışım. Ağabeyim de sevinçle geldi, bana sarılıp bağrına bastı. Kardeş işte, araya yıllar girse de insan kalpten bağlanıyor kardeşine" diye konuştu.42 filyasyon ekibimizle,973 bin nüfusluilçemizde gece gündüzçalışarak virüsün izinisürüyoruz. Pozitif çıkanvatandaşların yakınlarınınadres ve telefonlarınaulaşmak için izsürüyoruz. İki kardeşikavuşturduk.Bu hiç unutamayacağızbir hikâye.Mutlu sonlabitmesibizi de çok mutlu etti.Bir yıldanfazla zamandır virüsünkökünü kazımak içinuğraşıyoruz. Hastalıklauğraşırken, tüm bunlarıniçinde böylesinebir kavuşma hikâyesineimza atmakbizi çok mutlu etti.Filyasyonda görevlitüm sağlıkçılarınyüzünü gülümsetti.