İşadamları bakkal borçlarını temizledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi üyeleri, Osmanlı döneminde yaygın bir yardımlaşma yöntemi olan "zimem defteri" geleneğini sürdürerek, kentteki bazı vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödedi. Şube Başkanı Bilal Saygılı, veresiye defterlerindeki borçların hayır sahipleri tarafından ödendiğini belirterek şunları söyledi: "Zimem defteri uygulamasıyla Osmanlı'dan tevarüs eden geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. Yapılan bu uygulama ile üyelerimiz, esnafımızdan aldığı borç-veresiye defterlerindeki ihtiyaç sahiplerinin hesaplarını kapatmış oldu. Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği nimetleri aziz milletimizle paylaşmak boynumuzun borcu. Kazancımızı bölüşmeyi lütuf değil zaruret olarak görüyoruz."