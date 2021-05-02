Son dakika: Konya'da dehşet! Tuba Menek şikayetini geri çektiği kocası tarafından öldürüldü





KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ LAFTA KALDI

Türkiye'de cinsiyet eşitliği, şiddet konusunda 2 bin 55 kişinin katılımı ile yapılan araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. "Ülkemizde kadın-erkek eşitliği var mı?" sorusuna verilen yanıtta bunun lafta kaldığı belirtilirken, her 10 kişiden 8'i Türkiye'de uygulamada kadın-erkek eşitliği olmadığını söyledi. NG Araştırma tarafından yapılan ankette, kadına şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili sorulara verilen yanıtlarda çarpıcı sonuçlar yer alıyor. Katılımcıların yüzde 85'i eşi veya sevgilisi tarafından şiddete maruz kalmadığını belirtirken, yüzde 10'u hayatında en az bir defa fiziksel şiddete uğradığını kaydetti. Kadınların yüzde 12'si şiddete maruz kaldığını belirtirken, erkekler için bu oran yüzde 8 oldu. Geçen yılki araştırmada bu oran kadınlarda yüzde 20, erkeklerde ise yüzde 6'ydı. Yani son bir yılda fiziksel şiddete uğrayan kadınların sayısı azaldı. Araştırmaya katılan her 4 kişiden 1'i hayatında en az bir kez psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti. Psikolojik şiddet gördüğünü belirten kadınların oranı, erkeklerin 3 katı.