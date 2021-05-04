Sular çekilince tarihi kilise gün yüzüne çıktı

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'ne bağlı Çemişgezek ilçesine bağlı Alçılı köyü Gemici mevkiinde Keban Baraj Gölü'nün kıyısında vadi içerisinde yer alan Miyadin Kilisesi, baraj sularının çekilmesiyle uzun yıllar sonra ilk kez gün yüzüne çıktı.

Yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olan kiliseyi görmek isteyenler tekne ya da yürüyerek yaklaşık 3 saatte alana ulaşabiliyor.

Alçılı köyü sakinleri, Tunceli, Elazığ ve Erzincan üçgeninde yer alan kilisenin bölge turizmine kazandırılması için çalışma yapılmasını istiyor.

Köy sakinlerinden Fatih Karatepe, "Yürüme mesafesi ile 2 saat sonunda Miyadin kilisesine vardık. Yüz yıllar önce yapılmış bir kilisedir. Sular bu sene çok çekildi. Bundan dolayı kilise gün yüzüne çıktı. Yüz yıllardır 4 duvarı da ayakta duruyor. Suyun içerisinde kalmasına rağmen hale kendini korumaktadır. Burası doğal güzelliği ve çevresi ile bulunmaz bir yer. Tarihi ve kültürel bir miras. Bu mirasımızın korunması istiyoruz. Kaymakamımız da kültürel ve doğal miraslarımıza sahip çıkıyor. Bu yüzden teşekkür ederiz. Buranın hiç bu kadar içerisine girememiştik. Çünkü sular altındaydı. Sadece duvarların üstleri gözüküyordu. Buraya ben 5 yaşında gelmiştim. Sadece duvarların üsten görebiliyorduk. İçerisinde bu sene girebildim. Keban barajının suları çekildi burası da gün yüzüne çıktı. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Yokuşlu bir yoldan kiliseye çıkıldığını belirten köy sakinlerinden Zekeriya Dilmen ise, "Bir saatte gidebilseniz bile 2,5 saatte dönemezsiniz. 1,5 kilometrelik bir mesafesi var. Ama çok yokuş olduğu için yürüyerek çok zor gidiliyor. Vadi Erzincan'a kadar devam ediyor. Kilise vadinin suyun kenarında. O vadinin içinden doğan su Kemaliye ilçesine kadar gidiyor. Turist çekebilecek şahane görmeye değer bir yer. Keban barajı dolmadan önce oraya ılıca derdik. O bölgede sıcak su da var fakat barajın altında kaldı. Kilisenin olduğu yer dedemin anlattığına göre 20 ailenin yaşadığı hatta sarrafın bile olduğu köymüş. Çok eski zamanlarda. Çok yıprandı. Defineciler kazmışlar. Taşlarını sökmüşler" ifadelerini kullandı.