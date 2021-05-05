İstanbul’un son Kerkenez kolonisi ölmekten kurtarıldı

Silivri Boşnak Bahçe olarak bilinen ve göçmen kuşların uğrak yeri olan bölgeye, olası bir toprak kaymasını önlemek için İBB tarafından çelik ağlar çekildi. Yaz aylarının gelmesiyle bölgede yuvalanan kuşlar çelik ağlar sebebiyle ölmeye başladı. Kuşlar tellere çarpa çarpa ölürken, İBB'nin uygulaması Silivri Çevre Derneği'ni harekete geçirdi. Hayvanseverlerin de tepki göstermesi üzerine ağlara önce küçük delikler açıldı. Ancak kuş ölümlerinin artması üzerine yeniden bölgeye gelen yetkililer, kuşların yuvalarına rahat girip çıkması için ağları kısmen kesti.
"KAYALIKLARA YAPILAN TEL ÖRGÜ YÜZÜNDEN YUVALARINA GİREMİYORLAR"
Alper Tüydeş adlı sosyal medya kullanıcısı çelik halatların çekilmesiyle birlikte "Her yıl Afrika'dan yola çıkıp İstanbul'a sığınan bir grup Küçük Kerkenez binlerce yıldır kendilerine ait olan kayalıklarda bu yıl kötü bir sürprizle karşılaştı. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından taş düşmesin diye kayalıklara yapılan tel örgü yüzünden kuşlar yuvalarına giremiyor" dedi.
Bugün sadece 50 tane kerkenezin falezleri kullandığına değinen Tüydeş, "İnsan etkisiyle 2012'de 300 e yakın küçük kerkenez falezleri kullanıyorken bugün sadece 50 birey kaldı ve bunlar İstanbul'un son kolonisi. Kaybedecek bir gün bile yok. Değil hafta, gün bile kaybetmememiz lazım. Halbuki binlerce yıldır bu falezler onlarındı. Kışı Afrika'da geçirip yazın üremek için İstanbul Silivri (Kale Park) sahildeki bu küçük kayalığa yavru yapmak için geri dönüyorlardı. İstanbul'un tek Küçük Kerkenez kolonisi de zaten burada. Yani burası onların son kaleleri aslında. Şimdi falezlerin altındaki sahile taş parçaları düşmesin diye tüm kayalık ne yazık ki kuşların geçemeyeceği şekilde tel örgü ile kapatılmış" dedi.
Tüydeş açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Bu yıl Afrika'dan dönen küçük Kerkenezler binlerce yıldır kendilerine ait olan yuvalarına bu sebeple artık giremiyor. Kuş gözlemcilerinin tepkileri sonrası firma 3-4 yere küçük delikler açmış olsa da bu mevcut durumda yeterli değildir. Buranın tel örgü ile kapatılması yerine görsellerdeki gibi alt kısımda hendek gibi uygulama daha zararsız bir çözüm olacaktır. Bu durumu değiştirmek hala mümkün. Bakın burada Küçük Kerkenez kuşlarının yuvalarının olduğu tarafa geçmeye çalışırken yaşadıkları sıkıntı çok net yansımış. Ayrıca avlarını yuvaya taşırken tellere takılıp düşürdükleri ve karga gibi türlerin tacizleri ile kaptırdıkları da görülüyor. Böyle yavru büyütmeleri imkansız. Yani bu tel örgü kuşlara engel olmakla birlikte işkenceye de dönüşmüş durumda. Bu konuda Ekrem İmamoğlu'ndan ve İBB'den anlayış bekliyoruz. ve tel örgünün acilen kaldırılmasını ve falezlerin altına yapılacak bir set ile düşen taşların engellenmesini talep ediyoruz. ve tel örgünün acilen kaldırılmasını ve falezlerin altına yapılacak bir set ile düşen taşların engellenmesini talep ediyoruz. Durum ciddi"