İstanbul’un son Kerkenez kolonisi ölmekten kurtarıldı

Tüydeş açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl Afrika'dan dönen küçük Kerkenezler binlerce yıldır kendilerine ait olan yuvalarına bu sebeple artık giremiyor. Kuş gözlemcilerinin tepkileri sonrası firma 3-4 yere küçük delikler açmış olsa da bu mevcut durumda yeterli değildir. Buranın tel örgü ile kapatılması yerine görsellerdeki gibi alt kısımda hendek gibi uygulama daha zararsız bir çözüm olacaktır. Bu durumu değiştirmek hala mümkün. Bakın burada Küçük Kerkenez kuşlarının yuvalarının olduğu tarafa geçmeye çalışırken yaşadıkları sıkıntı çok net yansımış. Ayrıca avlarını yuvaya taşırken tellere takılıp düşürdükleri ve karga gibi türlerin tacizleri ile kaptırdıkları da görülüyor. Böyle yavru büyütmeleri imkansız. Yani bu tel örgü kuşlara engel olmakla birlikte işkenceye de dönüşmüş durumda. Bu konuda Ekrem İmamoğlu'ndan ve İBB'den anlayış bekliyoruz. ve tel örgünün acilen kaldırılmasını ve falezlerin altına yapılacak bir set ile düşen taşların engellenmesini talep ediyoruz. ve tel örgünün acilen kaldırılmasını ve falezlerin altına yapılacak bir set ile düşen taşların engellenmesini talep ediyoruz. Durum ciddi"