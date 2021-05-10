Dizi setinde talihsiz kaza!

Türkiye'de organ nakli bekleyen 25 bin hastaya umut olmak, Organ bağışı ile tek bir insanın pek çok kişinin hayatını kurtaracağını hatırlatarak farkındalık yaratmak isteyen bir grubun, gönüllü olarak bir araya geldiği ve tamamen amatör ruhla çekilen "Umut Benim Oğlum" dizi setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Dizide gönüllü olarak polis rolünde oynayan Onur Emre Şengün, Sekapark mevkiinde çekilen bir kovalamaca sahnesinde yere düşerek yaralandı. Acılar içinde kıvranan Şengün için olay yerine Ambulans çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri, Şengün'e yaptıkları ilk müdahale sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Düşme sonucu omuzu çıkan Şengün yapılan müdahalesi sonrası hastanede tedavi altına alındı.

İLK BÖLÜM YAYINDA

Kalbi doğuştan delik olan umut bebeğin, organ nakli beklerken kendisi ve ailesinin 7 yıl çekmiş olduğu yaşamını konu alan dizide, para bulmak için yapılan, seyircisini güldüren aynı zamanda ağlatan bir mücadele anlatılıyor. Kendin iyiliğe adamış bir avuç insanın kendi çabaları ile ortaya çıkardığı projenin ilk bölümleri çekilirken, devamı için sponsorlar aranıyor. Ayrıca dizinin ilk bölümü youtube kanalında yayınlanmaya başladı.