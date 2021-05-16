Adana Demirspor: Mutluluk senin adındır, hüznün içimde isyan

BİR YANDA MÜSLÜM BABA BİR YANDA CHE GUEVARA

Adana Demirspor taraftarı hem vefalı hem de ilkelidir. Demiryolları takımlarından biri olması nedeniyle taraftarları haksızlığa ve adeletsizliğe karşı duyarlıdır. Gün gelir hemşehrileri Müslüm Baba'yı unutmadıklarını gösterir, tribünde onun resmini açıp şarkısını söylerler. Gün gelir Che Guevara'ya selam gönderirler. Tribündeki bu coşkunun temelinde endüstriyel futbola olan karşı duruşları vardır.





YILMAZ GÜNEY'DEN MEKTUP VAR

Türk sinemasının ikonik sinemacılarından Yılmaz Güney de bir Adana Demirspor taraftarıdır. 1973'te hapishaneden takıma mektup yazacak kadar da gönülden bağlıdır takımına. İşte o mektup "Sevgili kardeşim... Demirspor bu yıl 1. Lige geçerse çok sevineceğim. Muharrem abinin çabaları boşa çıkmasın artık. Bilirmisin ki, Demirspor'da ben çocukluğumu, ilk gençlik yıllarımın hüzünlü anısını buluyorum. İçimi ezen bir duygu ta tahta perdeli, tel örgülü Adana Stadı'na kadar götürüyor beni. Külahta leblebi... Çekirdek... Zaman gazozu... Atom gazozu... ve Torosspor... Seyhanspor... Kaleci Ferit... Toroslu kamyon Behçet... Kaleci Recai... Seyhansporlu Sarı Tahsin... Ve Muharrem abimizin gençliği... Nedir bu boğazımıza düğümlenip gözlerimizi buğulandıran duygu? Nerde benim top oynadığım çocukluğumuzun arsaları? Çok selam söyle Muharrem abiye... Selam..."

SANCAK: SÜPER LİG'DE KALICI OLACAĞIZ

Murat Sancak'ın kulüp başkanlığı döneminde toparlanma sürecine giren ve yeniden iddialı bir takım haline gelen Adana Demirspor'un hedefleri de büyük. Bu hedefleri Başkan Murat Sancak "Daha ne olsun, 26 yıl şampiyon olmamış bir takımı, başkanı olarak Süper Lig'e çıkartıyorum. Bundan daha mutluluk verici bir şey olamaz. Süper Lig'de taraftarımızla beraber, o gücü arkamıza alarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Önce Süper Lig'de kalıcı olacağız. Nasıl 26 yıl Süper Lig'e çıkamadıysak, bir 26 yıl düşmememiz lazım. Önce o istikrarı yakalamamız gerekiyor" diyerek açıkladı.