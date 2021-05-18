Adana'da bir şahıs nehir kenarında ölü olarak bulundu

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde bulunan nehir kenarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cengizhan B. (30) ve arkadaşı T.Ö (28) motosikletle nehir kenarına geldi.

FENALAŞINCA EKİPLERİ ARADI

T.Ö. ifadesinde, yanlarında 4 adet uyuşturucu hap olduğunu ikisini kendi, diğer kalanını da arkadaşı Cengizhan B.'nin içtiğini belirtti. Bir süre fenalaştıklarını ifade eden T.Ö kendi cep telefonundan sağlık ekiplerini aradığını söyledi.

UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Sağlık ekipleri aldığı ihbar üzerine durumu polise bildirip olay yerine intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri T.Ö'yü hastaneye kaldırırken Cengizhan B.'nin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı incelemede sonrası gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Cengizhan B.'nin uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenildi.