Şanlıurfa zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza Birecik- Suruç karayolu üzeri Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen 63 ACR 715 plakalı otomobil seyir halindeyken karşı yönden gelen 2 araçla çarpıştı.

Çift yönlü trafik akışının olduğu yolda 3 aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, ekiplerin müdahalesi sonucu araçlardan çıkarılarak ambulanslara alındı. Sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.