Son dakika: Tek kelimeyle vahşet! Annesini satırla doğradı, kafasını kesip tencereye koydu

KOMŞULARIN ŞÜPHESİYLE ORTAYA ÇIKTI



Sevilay Palabıyık'tan bir süredir haber alamayan komşuları, sabah saatlerinde yaşlı kadının kapısını çalmaya başladı. Evde bulunan Tuğçe S. kapıyı çalan komşulara annesinin tatile gittiğini söyledi. Aldıkları cevaptan tatmin olmayan ve yaşlı kadının hayatından endişe eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde Sevilay Palabıyık'ın başı vücudundan ayrılmış cesedi ile karşılaştı.