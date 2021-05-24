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Giriş Tarihi: 24.5.2021 15:58 Son Güncelleme: 24.5.2021 16:30

Son dakika: Tek kelimeyle vahşet! Annesini satırla doğradı, kafasını kesip tencereye koydu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Son dakika: Tek kelimeyle vahşet! Annesini satırla doğradı, kafasını kesip tencereye koydu

Son dakika haberler... Küçükçekmece’de inanılmaz bir vahşet yaşandı. Bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Tuğçe S. annesi Sevilay Palabıyık ile tartışmaya başladı. Cinnet geçiren genç kadın, annesini satırla öldürdükten sonra kestiği kafasını tencereye koyarak buzdolabına gizledi. Talihsiz kadının cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıleken, katil zanlısı öz kızı ise yakalanarak gözaltına alındı.

Dehşete düşüren olay İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitede yaşandı. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe S. ile annesi Sevilay Palabıyık arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma üzerine Tuğçe S. annesini ölümle tehdit etti.

Bunun üzerine anne Sevilay Palabıyık savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Yaşlı kadının öz kızı hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Tuğçe S., öğrendikleri karşısında cinnet geçirdi. Eve gelen annesine satırla saldırmaya başladı. Dehşet saçan kız, annesinin başını vücudundan ayırdıktan sonra ocağın üzerinde bulunan tencereye yerleştirdi.

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KOMŞULARIN ŞÜPHESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Sevilay Palabıyık'tan bir süredir haber alamayan komşuları, sabah saatlerinde yaşlı kadının kapısını çalmaya başladı. Evde bulunan Tuğçe S. kapıyı çalan komşulara annesinin tatile gittiğini söyledi. Aldıkları cevaptan tatmin olmayan ve yaşlı kadının hayatından endişe eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde Sevilay Palabıyık'ın başı vücudundan ayrılmış cesedi ile karşılaştı.

Adreste arama gerçekleştiren ekipleri, yaşlı kadının başını ise buzdolabının içerisinde yer alan bir tencerenin içinde buldu. Polis yaşanan olaya ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlatırken, evde bulunan Tuğçe S. ise gözaltına alındı.

Sevilay Palabıyık'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tuğçe S.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Tek kelimeyle vahşet! Annesini satırla doğradı, kafasını kesip tencereye koydu
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