Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi! Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla ve Antalya’da da hissedildi!
Giriş Tarihi: 26.5.2021 22:31 Son Güncelleme: 26.5.2021 22:32

Son Dakika Haberi! 'de korkutan deprem! ve ’da da hissedildi!

Son Dakika Haberi! Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla ve Antalya’da da hissedildi!

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ’de 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 22.10'da 3.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 24.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - AKDENİZ'DE 3.0 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Akdeniz açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi! Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla ve Antalya’da da hissedildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA