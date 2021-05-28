Ümitcan Uygun hakim karşısında! Aleyna Çakır’ın ev arkadaşı mahkemede dinlendi

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö.
hakim karşısına çıktı. Mahkemede tanık olarak dinlenen Aleyna Çakır'ın ev arkadaşı Sera E. Ümitcan Uygun'un Çakır'a birçok kez şiddet uyguladığına tanık olduğunu ve zorla çalıştırarak parasını aldığını söyledi.
Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka soruşturmadan tutuklanan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken tutuksuz sanık Enes Ö. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. İzleyici ve basın mensuplarının alınmadığı duruşmada tanıkların dinlendiği öğrenildi.
ALEYNA ÇAKIR'IN EV ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ
Duruşmada, Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım'ın talebi doğrultusunda Sema Esen'in bir süre ev arkadaşlığı yaptığı Sera E., tanık olarak dinlendi. Tanığın, ifadesinde Esen'e birçok kez şiddet uyguladığına tanık olduğunu ve zorla çalıştırarak parasını aldığını söylediği belirtildi. Başka suçtan tutuklu sanık Ümitcan Uygun'un, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı ve tanık ifadelerini kabul etmediği öğrenildi.
ALEYNA ÇAKIR'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Umur Yıldırım, dava için önemli olan bir tanığı dinlettiklerini belirterek, "Tanık Aleyna'nın şiddete maruz kaldığını, zorla çalıştırıldığını, Aleyna'yı çalıştırarak para kazandığını açık bir şekilde ifade etti. Aslında bu dosya, Aleyna'ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı. Tanık bazı şeyleri gerçekliğe kavuşturdu. 2'nci celsede istenen evraklardan HTS kaydı, ev sahibinin beyanı, elektrik, su abonelikleri geldi. Bunların dosyayı açıklığa kavuşturduğunu düşünüyorum. Sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını bekliyoruz" dedi. Avukat ve sanıkların beyanına alan mahkeme duruşmayı 2 Haziran'a ertelendi.
Ümitcan Uygun ve Aleyna Çakır Instagram canlı yayınında kavga ettikleri görüntüler | Video
DARP GÖRÜNTÜLERİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİSİ OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Sema Esen'in, ölümünden yaklaşık 3 ay önce 17 Nisan'da Ümitcan Uygun'un kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada canlı yayınlaması üzerine Uygun'dan şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ümitcan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Tehdit' suçlamasıyla dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran 2020'de, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayınlanan görüntülerin Esen'in ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.