Ümitcan Uygun hakim karşısında! Aleyna Çakır’ın ev arkadaşı mahkemede dinlendi

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka soruşturmadan tutuklanan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken tutuksuz sanık Enes Ö. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. İzleyici ve basın mensuplarının alınmadığı duruşmada tanıkların dinlendiği öğrenildi.

ALEYNA ÇAKIR'IN EV ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım'ın talebi doğrultusunda Sema Esen'in bir süre ev arkadaşlığı yaptığı Sera E., tanık olarak dinlendi. Tanığın, ifadesinde Esen'e birçok kez şiddet uyguladığına tanık olduğunu ve zorla çalıştırarak parasını aldığını söylediği belirtildi. Başka suçtan tutuklu sanık Ümitcan Uygun'un, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı ve tanık ifadelerini kabul etmediği öğrenildi.