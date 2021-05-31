Astrolog Nilay Dinç duyurdu: Merkür Retrosu başlıyor! Elinizi çabuk tutun yoksa...

Sevgili okurlar yine geldi çattı bir Retro vakti daha, herkeste bir merak retro felaket mi kötü olaylar mı olacak hangi gezegen geri gidecek bunları siz sevgili okuyucularımıza açıklayacağım ve bir nebze gönlünüze rahatlatan bir su serpeceğim. Öncelikle Retro nedir? Retro kelimesi Latin kökenli bir kelimedir. Geriye doğru, geçmişe yönelik, geçmişe ait demektir. Astrolojide Retro bir gezegenin geri gitmesi anlamına gelir ancak gerçekte öyle değildir. Hiç bir gezegen geri gitmez.

Biz dünyadan baktığımızda, gezegenlerin dönüş hızı Dünya'nın dönüş hızından daha yavaş bir konuma geldiği anda, izlediğimiz referans noktası olan (Dünya) dan geri gidiyormuş izlenimi verir. Yani İki aynı hızda hareket eden araç düşünelim biri hızını yavaşlattığında diğer araçtan geri gidiyormuş gibi bir izlenim yaratır. Bir ilüzyon gibi.

30 Mayıs 23 Haziran arası İkizler burcunda Merkür Retro gerçekleşecek yani hızını yavaşlatacak. Retrolar hiçbir zaman felaket getirmez felaket senaryoları yazanları ciddiye almayın. Retro sadece ve sadece hayatımızda eskide veya geçmişte kalan irili ve ufaklı konuları yeniden gündeme getirirler.