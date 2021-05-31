Astrolog Nilay Dinç duyurdu: Merkür Retrosu başlıyor! Elinizi çabuk tutun yoksa...

Sevgili okurlar yine geldi çattı bir Retro vakti daha, herkeste bir merak retro felaket mi kötü olaylar mı olacak hangi gezegen geri gidecek bunları siz sevgili okuyucularımıza açıklayacağım ve bir nebze gönlünüze rahatlatan bir su serpeceğim. Öncelikle Retro nedir? Retro kelimesi Latin kökenli bir kelimedir. Geriye doğru, geçmişe yönelik, geçmişe ait demektir. Astrolojide Retro bir gezegenin geri gitmesi anlamına gelir ancak gerçekte öyle değildir. Hiç bir gezegen geri gitmez.
Biz dünyadan baktığımızda, gezegenlerin dönüş hızı Dünya'nın dönüş hızından daha yavaş bir konuma geldiği anda, izlediğimiz referans noktası olan (Dünya) dan geri gidiyormuş izlenimi verir. Yani İki aynı hızda hareket eden araç düşünelim biri hızını yavaşlattığında diğer araçtan geri gidiyormuş gibi bir izlenim yaratır. Bir ilüzyon gibi.
30 Mayıs 23 Haziran arası İkizler burcunda Merkür Retro gerçekleşecek yani hızını yavaşlatacak. Retrolar hiçbir zaman felaket getirmez felaket senaryoları yazanları ciddiye almayın. Retro sadece ve sadece hayatımızda eskide veya geçmişte kalan irili ve ufaklı konuları yeniden gündeme getirirler.
"YARIM KALAN İŞLERİNİZİ TAMAMLAYIN"
Retro yeniş başlangıçlardan ziyade yarım kalanları tamamlamamız gereken konuları, işleri bizlere hatırlatır. Retro bazen eski bir sevgili veya eşin dönüşü, eski bir borç olabilir, bazen kapanmamış bir mesele olabilir. Bir şekilde geçmişte kalan konunun yeniden gündeme gelmesi ile alakalıdır. Bize düşen Retro dönemlerinde tamamlanmamış konuları ve işleri tamamlamak yüklerimizi den arınmaktır. Bir gezegen Retro harekette iken, alınan kararlardan vazgeçilebilir, yarıda bırakılabilir, fikir değişir, motivasyon kaybolabilir bu nedenle yeni başlangıçları çok tavsiye etmeyiz ama bu demek değildir. İşe başlamayın ya da evlenmeyin.
Astroloji bizlere muhtemel olasılıkları verir ve önemli olan bizlerin iradesi ile aldığı karar ve eylemlerdir. Retro'da Gezegenler geri hareketine başladığı andan itibaren hızları azalır ve güçleri düşer doğal olarak temsil ettikleri konularda engeller, zorlanmalar, arızalar, problemler ortaya çıkmaya başlarlar. Felaketler değil zorlanmalar ve aksilikler. Merkür Retro her yıl 3 veya 4 defa Retro yapar ve her Retro yaklaşık 3 hafta kadar sürer. Yani doğa üstü ve nadir gerçekleşen bir olay değildir.
"AKSİLİKLERE, GECİKMELERE ÇÖZÜM BULMANIZ GEREKEBİLİR"
Retro zamanları daha çok karşılaştığımız zorluklar iletişimde sorunlar yanlış mesaj mail gibi, elektronik aletlerde arızalar, sosyal medya ve e-ticarette kesintiler, çökmeler, yaptığımız internet alışverişinde yanlış ürün ya da teslimat sorunları, kısa seyahatlerde gecikmeler, ertelenmeler, aksilikler, Eğitimde sorunlar gündemimizde olabilir. Bu olası sorunlara karşı çözümler bulabiliriz. Örneğin; yeni bir elektronik cihaz alma yerine mevcut olanı tamire verebiliriz. Seyahatlerimize vaktinden önce çıkabiliriz. İnternet alışverişlerimizde güvendiğimiz kurumsal siteleri tercih edebiliriz ya da acil değil ise alışverişi erteleyebiliriz. Mesaj ve maillerimizde aceleci olmak yerine tekrar tekrar kontrol edebiliriz. Yani Retro olabilir ancak kontrol ve irade sahibi bizleriz. Retro'nun burçlara etkisini okurken yükselen burcunuzu dikkate almanızı öneririm.
Koç
Kısa seyahatlerde aksilikler ve yakın çevre ile yanlış anlaşılmalara iletişim sorunlarına açık olabilirsiniz.
Boğa
Finans alanınızda gerçekleşecek olan retro, harcamalara dikkat etmeniz gerektiğini pişmanlık duyacağınız yatırımlardan uzak durmanız gerektiğini söylüyor.
İkizler
Sağlığınızda ihmal ettiğiniz konular tekrar gündeme gelebilir. Tarzınızı değiştirmek isteyebilirsiniz ancak doğru zaman değil.
Yengeç
Korkularınız ve bilinçaltınız çalışacak yanıltıcı haberci sandığınız rüyalar kaygılarınızı tetikleyebilir. İbadet, meditasyon, yürüyüş ve müzik bu dönemde size iyi gelecektir.
Aslan
11. evinizde gerçekleşecek olan Retro uzun zamandır görüşmediğiniz eski arkadaşlarınızı karşınıza çıkarabilir. Arkadaşlar ile iletişim sorunlarına dikkat etmekte fayda var.
Başak
İş hayatınızı etkileyecek Retro proje ve çalışmalarınızda aksilikleri gecikmeleri beraberinde getirebilir. Geçici bir süreç sabırlı olmakta fayda var.
Terazi
Hukuki ve eğitim konularında aksilikler çıkabilir, ertelenmeler yaşanabilir. Uzak seyahatleri Retro sonrasına ertelemek daha iyi olabilir.
Akrep
Miras, nafaka gibi konularda gecikmeler yaşanabilir ve beklenilen sonucun alınamaması gündemde olabilir. Gizli kalmış konular sırlar açığa çıkabilir.
Yay
Evli çiftler için alınganlık yanlış anlamalara açık bir dönem olabilir.pot kırmalara iletişim kazalarına dikkat etmekte fayda var.
Oğlak
Retro bu sefer size sağlığınızı ihmal ettiğinizi hatırlatacak belki bir diş tedavisi gibi konular tekrar gündeminizde bu dönem olabilir. Çalışma ortamınızda yanlış mesaj ve mail konularında dikkatli olmanızda fayda var.
Kova
30 Mayıs'a kadar bekârlar aşk ilişkilerini gündeme alacak. Eski sevgililerden dönüş gelebilir. Eski küller yeniden alevlenebilir. Evli çocuklu Kovalar ise çocuk konularında sakarlıklara dikkat etmeli.
Balık
Balıklar bu Retroda ev eşyalarından şikayetçi olabilir evde bir eşyanız bozulabilir. Özellikler elektrikli aletlerde sorunlar gündemde olabilir. Aile içi tartışma ve iletişim sorunlarına da dikkat etmekte fayda var.