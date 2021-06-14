Adana'daki askerlik şubesinde koronavirüs paniği! 'Testin pozitif' dediler ama...

Bu nedenle polis Akay'dan uzak durup eline de dezenfekten dökerek kendisini korumaya çalıştı. Ancak Akay, 6 ay önce ailesiyle birlikte koronaya yakalandığını sistemde görünen pozitif durumun o olduğunu ancak yeni yaptırdığı teste negatif çıktığını söyledi. Bu arada Akay'ı götürmesi için ambulansa haber verildi.