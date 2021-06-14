Adana'daki askerlik şubesinde koronavirüs paniği! 'Testin pozitif' dediler ama...

Görevli Akay'ın işlemlerini yapmak için kimlik bilgilerini aldığında sistemde korona pozitif olduğunu görünce hemen Akay'ı dışarı çıkartıp polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler de sistemden kontrol ettiklerinde Akay'ın pozitif göründüğünü tespit etti.
Bu nedenle polis Akay'dan uzak durup eline de dezenfekten dökerek kendisini korumaya çalıştı. Ancak Akay, 6 ay önce ailesiyle birlikte koronaya yakalandığını sistemde görünen pozitif durumun o olduğunu ancak yeni yaptırdığı teste negatif çıktığını söyledi. Bu arada Akay'ı götürmesi için ambulansa haber verildi.