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Giriş Tarihi: 20.6.2021 07:24 Son Güncelleme: 20.6.2021 07:26

46 kez bıçaklanarak öldürülen cinayetinde gerekçeli karar: Öldürürken zevk almadı iyi halden indirim aldı

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46 kez bıçaklanarak öldürülen Tuba Erkol cinayetinde gerekçeli karar: Öldürürken zevk almadı iyi halden indirim aldı

’da korkunç şekilde öldürülen 'un cinayetinden yeni detaylar geldi. Tuba Erkol'u 46 yerinden bıçaklayarak öldüren ’a haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulayan mahkemenin gerekçeli kararı: Sanık eşini öldürürken zevk almadı. Bu nedenle canavarca hisle öldürme suçu oluşmadı

'da yaşayan , tam 46 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 22 Ağustos 2019'da Karatay ilçesinde belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan (42) eşi Tuba Erkol'u (37) çocuklarının gözü önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

CEZASI 18 YIL 4 AYA İNDİRİLDİ

Bekir Erkol, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanmıştı. Geçtiğimiz ay son kez hâkim karşısına çıkan Bekir Erkol, "eşi kasten öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanarak cezası 18 yıl 4 aya indirilmişti.

SOMUT DELİL YOK!

Tuba Erkol'un avukatları ve ailesi davanın başından itibaren olayın canavarca hisle gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü. Ancak mahkeme açıkladığı gerekçeli kararında olayın canavarca hisle gerçekleştirdiğini gösteren somut bir delilin olmadığını belirtti.

KADIN ÜYEDEN KARŞI OY

Kararda, Bekir Erkol'un canavarca hisle sanığın eziyet ederek öldürme olayından bir haz, bir mutluluk duyması gerektiği, olayda sanığı haz ve zevk duyduğunu gösterir somut bir delilin olmadığı, o anda şuurunu kaybettiği ifade edildi. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kadın üyesi, sanığa haksız tahrik indirimi verilmemesi gerektiğini belirterek karşı oy kullandı.

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46 kez bıçaklanarak öldürülen Tuba Erkol cinayetinde gerekçeli karar: Öldürürken zevk almadı iyi halden indirim aldı
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