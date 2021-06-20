46 kez bıçaklanarak öldürülen Tuba Erkol cinayetinde gerekçeli karar: Öldürürken zevk almadı iyi halden indirim aldı

KADIN ÜYEDEN KARŞI OY

Kararda, Bekir Erkol'un canavarca hisle sanığın eziyet ederek öldürme olayından bir haz, bir mutluluk duyması gerektiği, olayda sanığı haz ve zevk duyduğunu gösterir somut bir delilin olmadığı, o anda şuurunu kaybettiği ifade edildi. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kadın üyesi, sanığa haksız tahrik indirimi verilmemesi gerektiğini belirterek karşı oy kullandı.