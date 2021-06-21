Antalya'da yangın: Yaşlı kadını komşusu kurtardı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Kandemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangına hem yerden, hem de merdiven üzerinden müdahalede bulunduğu yangında ev kullanılamaz hale geldi, Kandemir'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Olayın şokunu yaşayan Volkan Zeybek, "Komşuların sesini duydum. Hemen evin içine koştum. Teyze çıkmak istemedi ama ev bir anda tutuştu. Sonra yangın büyüdü. Girdiğimde ev yanıyordu" dedi.