Bursa’yı sağanak ve dolu vurdu

Keles ilçesinde aralıklarla devam eden yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine ve ekili mahsullere ürünlerine zarar verdi. Fındık tanesi büyüklüğündeki dolu nedeniyle çilek arazileri başta olmak üzere, diğer tarım ürünleri zarar gördü. Yağışın ardından tarla ve bağlarına giden çiftçiler zarar tespiti yaptı.

KENT MERKEZİ GÖLE DÖNDÜ

Şehir merkezinde ise yoğun yağış etkili oldu. Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde bazı sokak ve caddeler göle dönerken bodrum katları su bastı. İşe gitmeye çalışan ve sağanak yağışa yakalan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Ankara Yolu caddesinde oluşan büyük su birikintileri trafiği aksattı.