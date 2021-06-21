Ceset bulundu, canlı yayın yaptılar!

Adana'da sulama kanalına atlayan 17 yaşındaki Ahmet Birkan Şakar, boğularak hayatını kaybetti. Gencin cesedi sudan çıkartılırken olay yerinde toplanan vatandaşların cep telefonlarına sarılıp sosyal medyada canlı yayın yapması dikkat çekti.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Bulvarda yürüyüşe çıkanlar, bir gencin yaya köprüsünden sulama kanalına atladığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri de sevk edildi. Akıntıya kapılan gencin cesedi su altı polisi tarafından atladığı yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde yosunlara takılmış halde bulundu.

Ceset sudan çıkartıldığı sırada olay yerinde toplanan vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarıldı. Sosyal medyada canlı yayın yapan vatandaşlar daha sonra polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İntihar mı yoksa serinlemek için suya atlayan Ahmet Birkan Şakar'ın cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.