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Giriş Tarihi: 21.6.2021 11:03 Son Güncelleme: 21.6.2021 11:06

Ceset bulundu, canlı yayın yaptılar!

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ceset bulundu, canlı yayın yaptılar!

'da sulama kanalında ceset bulundu. Dalgıçlar cesedi çıkarmak için çalışma yaparken toplanan vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak sosyal medyada canlı yayın yaptı.

'da sulama kanalına atlayan 17 yaşındaki Ahmet Birkan Şakar, boğularak hayatını kaybetti. Gencin cesedi sudan çıkartılırken olay yerinde toplanan vatandaşların cep telefonlarına sarılıp sosyal medyada canlı yayın yapması dikkat çekti.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Bulvarda yürüyüşe çıkanlar, bir gencin yaya köprüsünden sulama kanalına atladığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri de sevk edildi. Akıntıya kapılan gencin cesedi su altı polisi tarafından atladığı yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde yosunlara takılmış halde bulundu.

Ceset sudan çıkartıldığı sırada olay yerinde toplanan vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarıldı. Sosyal medyada canlı yayın yapan vatandaşlar daha sonra polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İntihar mı yoksa serinlemek için suya atlayan Ahmet Birkan Şakar'ın cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Ceset bulundu, canlı yayın yaptılar!
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