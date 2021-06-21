Önce ağaca çarptı, sonra eve girdi

Önce yol kenarında bulunan ağaca çarparak deviren otomobil daha sonra bir evin duvarlarına çarpara durabildi. Kazada araç şoförü A.G ile eşi F.G.G(29) araçta mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan ve ilk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan yaralılar daha sonra Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araç oto kurtarıcı tarafından alınarak çekiciyle otoparka götürülürken, Jandarma kaz aile ilgili soruşturma başlattı.