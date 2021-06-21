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Giriş Tarihi: 21.6.2021 22:54

Önce ağaca çarptı, sonra eve girdi

ABBAS ÇAKAR
Önce ağaca çarptı, sonra eve girdi

Kandıra İlçesi  Kurtyeri  Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında,  kontrolden çıkarak bir ağaca çarpan vedaha sonrada  yol kenarında bulunan eve çarparak duran araçta 2 kişi yaralandı.

Kandıra İlçesi Kurtyeri Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, A.G (29) idaresinde olan 33 plakalı bir otomobil, Kandıra Caddesi üzerinden Kefken istikametine giderken bir anda kontrolden çıktı.

Önce yol kenarında bulunan ağaca çarparak deviren otomobil daha sonra bir evin duvarlarına çarpara durabildi. Kazada araç şoförü A.G ile eşi F.G.G(29) araçta mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan ve ilk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan yaralılar daha sonra Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araç oto kurtarıcı tarafından alınarak çekiciyle otoparka götürülürken, Jandarma kaz aile ilgili soruşturma başlattı.

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Önce ağaca çarptı, sonra eve girdi
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